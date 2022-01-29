В Муромский городской суд поступили исковые заявления 3 молодых людей. Призывники считают, что...

В Муромский городской суд поступили исковые заявления 3 молодых людей. Призывники считают, что комиссией неверно определены категории годности для прохождения военной службы, в связи с чем просят признать незаконными и отменить решения о признании годными к военной службе и призыве на военную службу.Истцы отмечают, что во время медицинского осмотра комиссией не были приняты во внимание жалобы на головные боли, тремор рук, снижение зрения, слуха, плоскостопие, эндокринные нарушения, неврологические заболевания, боли в спине и т.д.. Просьбы о направлении призывников на дополнительные обследования оставлены призывной комиссией без удовлетворения.Ещё одно судебное разбирательство по этому делу пройдёт 3 февраля.