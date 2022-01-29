Трагедия произошла сегодня в деревне Лизуново Александровского района. Сообщение о пожаре поступило...

Трагедия произошла сегодня в деревне Лизуново Александровского района. Сообщение о пожаре поступило поздно, и на момент прибытия подразделений дом уже был охвачен пламенем. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 72 кв. м.На месте происшествия был обнаружен погибший мужчина 1972 года рождения, а также пострадала женщина 1970 года рождения. На тушение пожара привлекались 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области