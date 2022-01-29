Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 февраля.

Минкульт РФ выставил на торги лот на разработку проектно-сметной документации по реставрации Успенского собора Княгинина монастыря XVI века во Владимире. За ПСД ведомство готово заплатить 15 млн рублей.Проектировщики должны будут провести инженерные, химико-технологические и историко-архивные исследрвания, а также оценить температурно-влажностный режим памятника архитектуры.От архитекторов ждут идей по организации системы электроснабжения, освещения фасадов, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования, охранной и пожарной сигнализаций.Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 февраля. После заключения контракта у победителя будет год на выполнение работ. Сдать проект необходимо до конца февраля 2023 года.