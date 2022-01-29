Они просят помочь в решении вопроса с «лишними» этажами.

Владимирские дома №19 по улице Центральной в микрорайоне Коммунар вышли на пикет к Кремлю. Они просят помочь в решении вопроса с «лишними» этажами и наконец-то сдать дом в эксплуатацию.Многоквартирный дом ООО «Система» начала возводить ещё в 2016 году. Владимирцы вложились в строительство. Некоторые продавали ради этого свои квартиры. В результате в 2018 году застройщик вместо пяти этажей построил на два пролёта больше, чем указано в разрешительной документации. Из-за этого семиэтажка до сих пор не введена в эксплуатацию. Поначалу вопрос предполагалось решить через утверждение проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия. Документ мог бы узаконить высотку в исторической части Владимира, но сейчас от этой идеи отказались.Сейчас компания предлагает собственникам недвижимости выкупить имущество, но горожан не устраивают предложенные суммы. За пять лет цены на жильё выросли и на компенсацию многие не смогут купить даже однушку.Между тем врио губернатора Александр Авдеев предложил снести «лишние этажи» новостройки.«Считаю, что самый реальный и правильный способ – стройфирме признать свою ошибку и демонтировать лишние этажи. Готов лично поучаствовать в выборе технологической методики», − Александр Авдеев в декабре 2021 года.Добавим, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. над обвиняемым в совершении преступления бывшим директором ООО «Система» Сергеем Русаковым идёт уже не первый месяц. На процессе заслушивают свидетелей. Интересно, что не все собственники квартир настаивают на тюремном сроке. Владимирцы просто хотят заехать и жить в квартирах, за которые заплатили.