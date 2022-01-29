На утро 28 января перебои с электроснабжением фиксировались в 15 населённых пунктах: деревнях...

На утро 28 января перебои с электроснабжением фиксировались в 15 населённых пунктах: деревнях Игнатово и Фетиново Киржачского района и деревнях Ваганово, Вишняково, Копытово, Короедово, Кучино, Октябревка, Сергеево, Спирино, Степаньково, Уварово, Филино, Юрово и Рыбхозе Собинского района. Над оперативной ликвидацией аварийных отключений трудились 3 бригады.По данным регионального департамента ЖКХ, производится дополнительная расчистка просек. За минувшие сутки, по состоянию на 09:00 29 января, в регионе расчищено 4,88 гектара.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.ФОТО: https://pixabay.com/ru/