Руководитель компании получил представление. Муромлянам пересчитают коммунальные платежи.

В Муроме горпрокуратура продолжает проводить проверку обрушения крыши котельной на Московской-47. Ведомство завело на «Владимиртеплогаз» пять административных дел.Ресурсоснабжающей организации вменяют грубое нарушение требований промышленной безопасности, нормативного уровня или режима обеспечения населения теплом, а также правил благоустройства.Руководитель компании получил представление. Муромлянам пересчитают коммунальные платежи.Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного органа.