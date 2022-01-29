Руководитель компании получил представление. Муромлянам пересчитают коммунальные платежи.
В Муроме горпрокуратура продолжает проводить проверку обрушения крыши котельной на Московской-47. Ведомство завело на «Владимиртеплогаз» пять административных дел.
Ресурсоснабжающей организации вменяют грубое нарушение требований промышленной безопасности, нормативного уровня или режима обеспечения населения теплом, а также правил благоустройства.
Руководитель компании получил представление. Муромлянам пересчитают коммунальные платежи.
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного органа.