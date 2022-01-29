В современном мире остаются люди, которые интересуются древней историей Руси, утраченными русскими...

В современном мире остаются люди, которые интересуются древней историей Руси, утраченными русскими традициями. 2022 год, напомню, в нашей стране стал годом культурного наследия. Плотники, резчики, каменщики всегда были самыми уважаемыми людьми в деревнях. И понятно, крепкий дом - это счастье для семьи. И вот в такой дом нас приглашает сегодня потомственный аргун, деревянных дел мастер Павел Ивашкин.Все в доме Павла Ивашкина - по русским православным традициям. Три окна символизируют христианскую Троицу: Отца, Сына и Святого духа. А на первом этаже соединены две комнаты. Кухня продолжает зал.Павел Ивашкин, мастер по дереву: «И большинство домов строились одной комнатой, потому что семьи большие, и хотели, чтобы все вместе. А когда сыновья вырастали, они жен приводили, тогда делали прируб- получалось как бы две комнаты».Одна из самых дорогих сердцу работ мастера - резной стол, за которым могут разместиться больше 20 человек. Павел рассказывает: скатерть на такой стол не найти. Поэтому вместо нее резьба. Трехгранно-выемчатая. В русском абрамцевском стиле. Такую не может повторить ни один станок по дереву. К столу - такие же резные лавки. Наши предки укладывали на них гостей.Павел Ивашкин, мастер по дереву: «Лавки если у меня составить вместе, это будет двуспальная кровать. И они из-за этого сделаны такие большие, широкие, чтобы не шевелились».Настенный шкаф-шкатулка по эскизу абрамцевских художников. В нем девушки хранили украшения, медики - лекарства. Сейчас ларец используют для современных предметов.Павел Ивашкин, мастер по дереву: «А так сейчас сыновья кладут кто что: телефон, например. У каждого свой ящичек».А кровать резчика охраняют козлы и волк. По словам мастера, такие скульптуры - к богатству. Вырезал он их буквально за несколько дней. Без набросков. Из цельных кусков дерева.Павел Ивашкин, мастер по дереву: «Вот у меня дерево было, я даже карандашом-то не дотрагивался».Фасад дома украшен диковинными птицами. В славянском язычестве - трехчастное деление мира: правь, явь и навь. Явь - мир людей, навь - темных божеств, а правь - мир богов светлых. Где как раз обитают птицы. На крыше дома - резной конь или "охлуп", считалось, он отгоняет от домашних нечистую силу. По словам Павла, всю жизнь мечтал о доме в русском стиле.Павел Ивашкин, мастер по дереву: «Для всех, наверное, по-разному. Но для меня это важно было. Я, грубо говоря, каждую доску, каждый гвоздик потрогал сам».А эту часовню-беседку Павел открыл для всех желающих. В Крещение здесь обустраивают купель, а в другие дни можно набрать воды из колодца. На часовне - луковица, покрытая деревянным лемехом из осины.Павел Ивашкин, мастер по дереву: «Выбивали лемеха.. Они украшены зубчиками. А эти зубчики называются еще городками».Обязанность мужчины - построить дом. А истинный мастер по дереву, по словам Павла, должен уметь мастерить и мебель, и игрушки и скульптуры и вообще все на свете. Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.