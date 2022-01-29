Прокуратура Владимирской области проверила соблюдение природоохранного и...

Прокуратура Владимирской области проверила соблюдение природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации мест складирования снежных масс.В ходе проверки на территории 14 муниципальных районов и городских округов выявлены нарушения санитарных правил при обустройстве объектов, в частности отсутствовало водонепроницаемое покрытие, обваловка территории, в связи с чем внесены 20 представлений, в отношении виновных лиц возбуждены 20 административных дел.Как сообщает пресс-служба ведомства, в связи с длительным непринятием мер по обустройству земельного участка, определенного для складирования снежных масс, Ковровским прокурором в суд направлено исковое заявление о понуждении муниципалитета выполнить соответствующие мероприятия.Кроме того, на территории Ковровского, Гусь-Хрустального, Киржачского, Камешковского, Муромского и Судогодского районов, г. Муром, г. Петушки, г. Курлово, Петушинского, Пекшинского, Нагорного поселений земельные участки для складирования снежных масс не определены. Прокурорами главам муниципалитетов внесено 21 представление.