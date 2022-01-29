Сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Тынцы Камешковского района поступило вчера около...

Сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Тынцы Камешковского района поступило вчера около 16:17.Поскольку звонок в пожарную охрану поступил несвоевременно, поэтому на момент прибытия спасателей дом уже был охвачен огнём. Однако сотрудникам МЧС всё же удалось отстоять гараж - существовала угроза распространения на него огня.Площадь пожара составила 36 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области