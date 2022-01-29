Крупный пожар в Киржаче. На улице Вокзальная загорелся производственный ангар. ЧП произошло днем 28 января. На место выехали большие силы огнеборцев – 22 человека и 8 спецмашин. К приезду

Крупный пожар в Киржаче. На улице Вокзальная загорелся производственный ангар. ЧП произошло днем 28 января. На место выехали большие силы огнеборцев – 22 человека и 8 спецмашин. К приезду пожарных подразделений наблюдалось открытое горение ангара по всей площади, черный густой дым поднялся на десятки метров. Была угроза распространения огня на два соседних строения. Пожарным удалось