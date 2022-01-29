За время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило 228602 комплекта доз...

За время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило 228602 комплекта доз вакцины.По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 28 января первым компонентом вакцины привиты 171375 жителей областного центра. Вторым компонентом привились 164282 владимирца. Таким образом, за сутки медики сделали землякам в общей сложности 690 инъекций вакцины от коронавируса (оба компонента).Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города.