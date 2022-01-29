Пожар произошёл вчера вечером в Покрове на улице Ленина. На момент прибытия пожарных из дома шёл...

Пожар произошёл вчера вечером в Покрове на улице Ленина.На момент прибытия пожарных из дома шёл дым. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться по всему строению и ликвидировали горение имущества и внутренней отделки дома на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На тушение пожара привлекались 2 единицы техники 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области