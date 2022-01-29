И еще событие для театралов. Во Владимире сегодня пройдёт бенефис любимца публики, заслуженного...

И еще событие для театралов. Во Владимире сегодня пройдёт бенефис любимца публики, заслуженного артиста России Андрея Щербинина.Андрей Юрьевич Щербинин - выпускник знаменитого Ярославского театрального института. Во владимирском театре драмы служит с 1983-его года. В творческом багаже заслуженного артиста России- десятки знаковых ролей. Андрею Щербинину подвластен любой жанр. От комедии до глубокой драмы. Сегодня вечером заслуженный артист России сыграет одну из самых пронзительных ролей- Тевье-молочника - в спектакле "Поминальная молитва" по пьесе Григория Горина. Притчу в двух действиях в постановке режиссёра Петра Орлова зритель увидит на сцене областного дворца культуры и искусства. Начало бенефиса- в 17.00. Он приурочен к юбилейной дате. В декабре Андрей Щербинин отметил 60-летие.