Сильное столкновение автомобилей в Юрьевце. На улице Ноябрьской возле дома №78 Хендэ взял на таран ВАЗ. ДТП произошло утром 27 января. По данным дорожной полиции, водитель Хендэ не выдержал

Сильное столкновение автомобилей в Юрьевце. На улице Ноябрьской возле дома №78 Хендэ взял на таран ВАЗ. ДТП произошло утром 27 января. По данным дорожной полиции, водитель Хендэ не выдержал дистанцию до идущего впереди автомобиля и совершился столкновение. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, иномарка шла на полной скорости, водитель даже не думал притормозить перед остановившимся