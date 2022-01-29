С 1 января 2022 года во Владимирской области проиндексированы на 4 процента размеры вознаграждений...

С 1 января 2022 года во Владимирской области проиндексированы на 4 процента размеры вознаграждений организаторам приёмных семей иперсональным помощникам для инвалидов.Гражданин, организовавший приёмную семью, получает ежемесячно вознаграждение в размере 8973 рубля за каждого подопечного, а если это инвалид первой группы или пожилой человек, нуждающийся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с полной утратойвозможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, − 11217 рублей.Ежемесячное вознаграждение персональному помощнику для инвалидов составляет 5907 рублей (при условии оказания помощи в объёме 45 часов в месяц, если меньше − размер вознаграждения пропорционально уменьшается).ФОТО: https://www.pexels.com/ru