Сотрудники Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям нашли...

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям нашли нарушения требований технического регламента «О безопасности зерна».Как сообщает пресс-служба ведомства, на перерабатывающее предприятие 33 региона поступило более 55 тонн зерна пшеницы из Калужской области. При анализе товарно-транспортных накладных выяснилось, что грузоотправитель не указал информацию о годе урожая и месте происхождения зерна. Отсутствие данной информации не обеспечивает прослеживаемость зерна и не позволяет идентифицировать эту партию с представленной декларацией.В отношении поставщика возбуждено административное дело.ФОТО: https://www.pexels.com/ru