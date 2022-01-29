На каждого подопечного владимирцу, организовавшему приёмную семью, перечисляют 8 973 рубля. Если у человека установлена первая группа или пенсионер нуждается в постоянной или временной посторонней помощи, то сумма составляет 11217 рублей.

Во Владимирской области на 4% проиндексировали выплаты приёмным семьям и персональным помощникам инвалидов. В регионе насчитывается 149 приёмных семей, в которых проживают 168 пожилых людей, а 280 персональных помощников помогают 296 маломобильным гражданам.На каждого подопечного владимирцу, организовавшему приёмную семью, перечисляют 8 973 рубля. Если у человека установлена первая группа или пенсионер нуждается в постоянной или временной посторонней помощи, то сумма составляет 11217 рублей.Ежемесячное вознаграждение персональному помощнику для людей с ОВЗ - 5907 рублей.«Граждане, решившие организовать «приёмную семью» либо стать «персональными помощниками», могут обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения», - уточнили в департаменте социальной защиты.