На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 488 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 488 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:171 - во Владимире;109 - в Гусь-Хрустальном районе;49 - в Кольчугинском и в Александровском районах;23 - в Вязниковском районе;22 - в Ковровском районе;18 - в Камешковском районе;13 - в Судогодском районе;11 - в Петушинском районе;8 - в Юрьево-Польском районе;6 - в Муромском районе;5 - в городе Радужном;1 - в Гороховецком, в Меленковском, в Суздальском и в Селивановском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 88 404 случая заболевания.