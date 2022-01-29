На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 488 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 488 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
171 - во Владимире;
109 - в Гусь-Хрустальном районе;
49 - в Кольчугинском и в Александровском районах;
23 - в Вязниковском районе;
22 - в Ковровском районе;
18 - в Камешковском районе;
13 - в Судогодском районе;
11 - в Петушинском районе;
8 - в Юрьево-Польском районе;
6 - в Муромском районе;
5 - в городе Радужном;
1 - в Гороховецком, в Меленковском, в Суздальском и в Селивановском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 88 404 случая заболевания.