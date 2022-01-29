С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 88 404 владимирцев.

Во Владимирской области на 29 января выявлено 488 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 171 человека. Ещё 6 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 22 - в Ковровском, 11 - в Петушинском, 49 - в Кольчугинском, 49 - в Александровском, 8 - в Юрьев-Польском, 109 - в Гусь-Хрустальном, 23 - в Вязниковском, 13 - в Судогодском, 5 - в ЗАТО Радужный, 18 - в Камешковском районах. По одному инфицированному прибавилось в Гороховецком, Меленковском, Суздальском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 88 404 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 20 951 случай во Владимире, 9668 ​- в округе Муром, 9893 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.