Фигурант незаконно воспользовался чужой банковской картой, оплачивая ей свои покупки в магазинах.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в октябре прошлого года фигурант незаконно воспользовался банковской картой, принадлежащей 42-летнему местному жителю. Так как карта имела бесконтактную технологию оплаты, муромлянин неоднократно использовал ее для своих покупок.Потерпевший, обнаружив пропажу и смс-сообщения о списании денежных средств, заблокировал банковскую карту и обратился в полицию. Материальный ущерб превысил 9 000 рублей.32-летний местный житель был задержан и дал признательные показания.В ходе следствия ущерб был возмещен. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.