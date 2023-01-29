Александр Жугин исполняющий обязанности прокурора Владимирской области 1 и 8 февраля проведёт...

Александр Жугин исполняющий обязанности прокурора Владимирской области 1 и 8 февраля проведёт личный приём граждан.1 февраля 2023 года с 15.00 до 18.00 и 8 февраля 2023 года с 11.00 до 13.00 исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин проведёт личный прием граждан по вопросам переселения из аварийного жилья, а также по вопросам нарушений законодательства в сфере капитального ремонта и ЖКХ.Жители региона могут обратиться с проблемами, касающимися отказов в переселении из аварийного жилья, длительного неисполнения решений судов, так и с вопросами о признании аварийными домов, ранее такими не признанными.Прием пройдет в здании прокуратуры Владимирской области по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д.9.Для жителей районов области, не имеющих возможности приехать в прокуратуру региона, возможен приём посредством видео-конференц-связи на базе местных прокуратур.Предварительная запись производится по телефону: 8(4922) 32-71-25, 32-39-43.Фото: официальная группа "Вконтакте" Прокуратура Владимирской области