Приятель Сергея Лазарева рассказал о странном опыте.

Приятель Сергея Лазарева рассказал о странном опыте.Сезон шоу "Голос" 2012 года заполнился участникам этой истории тем, что Дима Билан, один из наставников шоу, повернулся к участнику, ставшему затем известным певцом Алексом Малиновским. Но вряд ли Билан знал, как сложится их дальнейшее общение...По словам экс-участника шоу, между ними сразу же возникла сильная антипатия, поэтому он рад, что пересекаться им приходилось нечасто. А сейчас и вовсе – если Малиновский и Билан столкнутся где-то, то даже не здороваются.Причинами этому приятель Сергея Лазарева называет интровертность Димы Билана, а также его нежеланиеналаживать общение. Более того, он даже предположил, что сам исполнитель трека "Мулатка-шоколадка" пожалел о принятом решении, заставившим их начать общение."Опыт для меня лично был неприятен", – открестился от связи с угрюмым Биланом напомаженный метросексуал Малиновский.Впрочем, если бы не это знакомство и дальнейшее наставничество, вполне вероятно, что жизнь Алекса Малиновского сложилась совершенно иначе: он мог бы и не встретить важных для него людей, от общения с которыми получает лишь приятные эмоции. Сегодня, напомним, Алекс Малиновский известен как дружок исполнителя Сергея Лазарева и дизайнера Маши Цыгаль.