Главу поселка Никологоры Вязниковского района оштрафуют за некачественную уборку улиц от снега. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области. В ходе проверки в надзорном ведомстве

Главу поселка Никологоры Вязниковского района оштрафуют за некачественную уборку улиц от снега. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области. В ходе проверки в надзорном ведомстве выявили на территории населенного пункта излишнюю скользкость автомобильных дорог и снежные отложения. Чиновнику внесли представление и возбудили административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности