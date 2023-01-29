Уважение к традициям своей или чужой страны - один из важных принципов этикета. О правилах...

Уважение к традициям своей или чужой страны - один из важных принципов этикета. О правилах хорошего тона, красивых фразах и красивых жестах - напомнят сегодня Мария Городская и специалист по этикету Екатерина Богданова. Правилам этикета детей учат с детства. Придерживать двери, уступать место старшим, держать вилку в левой, а нож - в правой руке.Правильно вести себя за столом - целая наука, говорит эксперт Екатерина Богданова. Она - основатель собственной школы этикета. Начиналось всё с формирования правил в компаниях. Теперь - есть целый курс этикета и для взрослых, и для детей.Екатерина Богданова, эксперт по этикету:- Этикет как часть воспитания, образ жизни. Это не просто внешние, это внутренние проявления. Это этические нормы, нравственность. И это эстетика.Само слово "этикет" - французское. А зарождался этот свод правил ещё много столетий назад, при Людовике 14. Закон регулировал отношение придворных к королю - нужно было обезопасить важную персону от ненадлежащего поведения окружающих.Екатерина Богданова, эксперт по этикету:- Здесь вопрос взаимодействия именно с королём. И друг с другом - женщины с мужчиной, здесь очень было аккуратно у них. И, конечно же, наряды - к внешнему виду у них были очень жёсткие правила.Если углубиться в историю возникновения этикета в нашей стране, то такой свод правил появился после крещения Руси, и был написан Владимиром Мономахом, но для священнослужителей и христиан, посещающих церковь. Светский аналог правил создал Пётр Первый. И следовать им должны были придворные.Екатерина Богданова, эксперт по этикету:- Он в 1716-м году поехал в Париж, он очень много оттуда привёз. Посетил много стран и городов, где изучал именно мировую культуру и искусство, что тоже сказалось на своде правил, которые написали в 1717 году при Петре Первом.К Екатерине с запросом научить этикету 21-го века обращаются регулярно.Знание, как вести себя с коллегами, с противоположным полом и незнакомцами, например, в ресторане, набирает особую популярность в последние годы. Эти знания дают уверенность, рассказывает эксперт. Сюда же относится культура речи. Совет - чтобы избавиться от неуместных выражений, можно просто записывать себя на диктофон, а затем выписывать слова-паразиты, которые в ней то и дело повторяются.Екатерина Богданова, эксперт по этикету:- Например, слово "блин". Оно очень сильно цепляется. Или слово "капец" или пипец". И даже на форумах и конференциях спикеры используют эти слова.Свои правила есть в любой сфере. Этикет бывает ресторанный, речевой, цифровой, деловой, этикет гендерных отношений. В последнем сейчас идёт печальная тенденция на уравнивание мужчин и женщин - уступить место в общественном транспорте, подать руку при выходе из него или, например, открыть дверь автомобиля - всё это относится к "джентельменству" и не регулируется этикетом. Но всегда можно начать с себя и уважительно относиться к другим - свод правил не нужен тогда, когда поступаешь от чистого сердца.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".