Эти звезды шоу-бизнеса избавились от лишних килограммов.

Эти звезды шоу-бизнеса избавились от лишних килограммов.Пышные формы одной из самых известных звезд российского шоу-бизнеса Анфисы Чеховой помнят по сей день, поэтому поклонники не перестают восхищаться нынешней стройностью 45-летней знаменитости. Телеведущая уверяет: она избавилась от нескольких десятков килограммов всего за два года благодаря диете и йоге, без каких-либо препаратов или операций.Не так давно преображением поразил певец Александр Медведев, более известный как Шура. Он сбросил 35 килограммов меньше чем за год. Кажется, что такое невозможно, но артист доказал: если сильно захотеть, то можно все. Правда, похудеть его заставила угроза жизни. Грыжа в желудке могла обернуться раковой опухолью. Испугавшись за свое здоровье, артист сел на строгую диету.Благодаря диетам худеет и Светлана Ходченкова. Актриса никогда не имела избыточную массу тела, но даже она стремится к некоему идеалу. Звезда фильма "Росомаха. Бессмертный" отказалась от некоторых продуктов и занялась танцами на пилоне, чтобы выглядеть еще стройнее. В последнее время поклонники переживают за Светлану, ведь та, по их мнению, стала выглядеть очень худой.Полина Гагарина в начале своей карьеры была довольно упитанной, о чем свидетельствуют архивные фотографии. Но чем старше артистка становилась, тем стройнее она выглядела. Сейчас фигура некогда пухлощекой барышни выглядит потрясающе. Как говорится, женщины завидуют, а мужчины восхищаются.Максим Фадеев переплюнул всех в шоу-бизнесе и сбросил 100 килограммов за год. По словам продюсера, избавиться от лишнего веса его заставило отражение в зеркале. Он также уверяет, что не делал ни подтяжку лица, ни липосакцию. Музыкант скорректировал питание, избавился от вредных привычек и завел полезные.