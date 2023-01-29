Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.

Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.Еще одна неделя беспрепятственного движения вперед! Звезды любезно дают зеленый свет любым нашим начинаниям, помогая и подталкивая к целям. Нет никаких причин для того чтобы продолжать откладывать дела.Более того, Солнце и Марс объединятся, чтобы придать нам физических сил. Так что если вы устали, выгорели или считаете, что ваша сила воли бойкотирует приказы мозга, эта неделя для вас! Адренолиновая смесь Солнца и Марса придаст вам физических сил и выносливости, а главное – позитива, легкости и драйва.Не менее оптимистично выглядит содружество Меркурия с Ураном – эта пара поможет хорошо соображать, хватать на лету информацию, запоминать, изучать языки, делать открытия, ориентироваться в новых темах, путешествовать, придумывать новые и нетривиальные решения.Столь выгодное сочетание планетных влияний поможет предпринимателям, ученым, студентам, изобретателям, IT-шникам, блогерам и всем, чья деятельность связана с интернетом. Нестандартные идеи будут носиться в воздухе, возможности – приходить из самых разных источников.Закончится неделя полнолунием во Льве 5 февраля. Этот энергетически заряженный момент удачно выпал на воскресенье: можно будет сублимировать его безбашенную энергию в творчество или уборку в квартире под веселую музыку. А вот спорт, катания на лыжах и коньках, поездки загород лучше отложить на следующий уикенд!ОвенУдачное время для Овнов продолжается: звезды по-прежнему к вам благосклонны. Если вы сейчас в хорошей форме, то можете достичь действительно громких успехов. Ну а если ресурса маловато, самое время поработать над этим. Заряжайте свои внутренние батарейки, ваша главная планета Марс сейчас щедра на энергию.ТелецПотрясающая неделя для Тельцов! Ваши интеллектуальные способности будут на высоте: вы легко и играючи сдадите экзамены, запомните вал новой информации, придумаете креативное решение или новый бизнес. Не торопитесь воплощать все свои идеи прямо сейчас, обдумывайте их до полнолуния.БлизнецыМарс в вашем знаке продолжает набираться сил от Солнца, что открывает перед вами широкие горизонты. Это неделя спортивных побед, энергичных занятий, формирования новых привычек. Не стесняйтесь заниматься собой – бывают моменты, когда необходимо побыть отпетым эгоистом.Рак2 февраля Луна в вашем знаке подключится к Венере в Рыбах, образуя душевную связь между двумя женскими планетами. В этот день вы можете достичь успехов в воспитании детей, творчестве, работе с психологом. Всю остальную неделю хорошо посвятить финансам – разобраться в своих доходах и расходах.ЛевВаша главная планета Солнце в противоположном знаке Водолея во весь голос заявляет о том, что самые интересные события недели будут касаться личной жизни и партнерских отношениях. Но это еще не все! Полнолуние в вашем знаке – важный момент подведения итогов полугодия. Чем занимались, что успели?ДеваЛюбовь и другие приятности! Вас ждет ренессанс в отношениях или новые знакомства, инициированные Венерой в Рыбах. Торопитесь также помириться с кем-то и заняться учебой: ваша главная планета Меркурий всю неделю будет присоединена к генератору идей Урану. В общем, неделя вас ждет нескучная!ВесыСолнце с Марсом, расположившись в воздушных знаках, автоматом включили вас в число выгодоприобретателей от звездных влияний этой недели. Вас ждет удача во многих сферах – от учебы и работы до воспитания детей и творчества. Не бойтесь пробовать новое и придумывать необычные варианты.СкорпионСамый лайтовый и приятный день для вас – четверг, когда Луна и Венера займут водные знаки, и вы почувствуете себя в своей стихии. На этот день можно назначать свидания, дружеские посиделки, приятные процедуры. Все остальные дни будут хороши для решения семейных и домашних вопросов.СтрелецПеремены в личной жизни практически гарантированы! Эта неделя покажет, в каких вопросах у вас закончилось терпение, или преподнесет сюрприз в виде интересного знакомства. Звезды будут настраивать вас на авантюрный лад. Регулируйте сами, в каких сферах и до какой степени вы готовы применять эту энергию.КозерогОдин из самых примечательных моментов января для вас: Меркурий в Козероге вошел в контакт с Ураном, что прямо указывает на творческий подъем. На этой волне вы можете начать активность в любой сфере жизни: поправить здоровье, пройти учебу, наладить личную жизнь, найти новую работу или хобби.ВодолейСолнце в вашем знаке продолжает позитивный трек, и связавшись на этой неделе с Марсом, наделяет вас физической силой и оптимизмом. Торопитесь использовать эту энергию на восстановление здоровья, формирование полезных привычек. Начать жизнь с нового листа – не такая уж иллюзорная цель!РыбыВенера осваивается в вашем знаке и помогает вам с комфортом и уверенностью в себе, но с каждым днем этой недели на нее все сильнее давит Марс. В какие-то моменты вам придется постоять за себя – не бойтесь этого, проявите характер. Следите за ситуацией дома, в семье – там может назревать конфликт.