Чего в интерьере быть не должно.

Чего в интерьере быть не должно.Заглянув к какую-нибудь квартиру, можно составить практически безошибочное мнение о ее хозяине, ведь интерьер говорит о многом – привычках, вкусах человека. Даже самые незаметные на первый взгляд вещи порой выдадут далеко не самые хорошие черты характера.Начнем с пригожей. Мало кто знает, что коврик рядом с входной дверью дешевит интерьер. Он не только является пылесборником, но и в принципе служит не так уж и долго. Эта вещь быстро загрязняется и отправляется на свалку. Еще одним бессмысленным предметом в квартире являются шторы в дверном проеме. Зачем они нужны, неясно. Лучше рассмотреть другие варианты зонирования помещения – более практичные.Важно, чтобы интерьер не был загружен массивными картинами с толстыми, с виду роскошными рамами. Ведь дома нужно отдыхать. Хорошей альтернативой могут стать безрамочные постеры. В мусорный пакет нужно отправить и искусственные цветы. Они вовсе не украшают квартиру, а, напротив, наносят вред. На них скапливается много пыли.Избавиться следует и от шелкового постельного белья. Его вряд ли можно назвать дешевым, но покупают его в основном небогатые люди. Дело в том, что оно также непрактично. На нем неудобно, неприятно лежать. Такое белье не впитывает пот и при этом очень долго сохнет, поэтому может быть влажным, если в квартире очень сухо.Бедность выдают и разноцветные полотенца. Ткани, например, с цветочным принтом, буквами и другим "веселеньким" изображением не место в квартире, ведь она портит интерьер. Лучше пользоваться полотенцами, которые не привлекают к себе внимания.