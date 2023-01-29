Мэрия Владимира заявила о новых методах борьбы с наледью на дорогах. В администрации хотят закупить...

Мэрия Владимира заявила о новых методах борьбы с наледью на дорогах. В администрации хотят закупить навесное оборудование для тракторов. Будут бороться с наледью на тротуарах и обочинах, сообщил на заседании горсовета глава города Дмитрий Наумов.Ранее мэрия оформила в лизинг навесное оборудование для комбинированных дорожных машин (КДМ). За все эксплуатацию успели сгнить контейнеры для пескосоляной смеси, отвалы и щетки."Возможность замены пескосоляной смеси на другие реагенты. На уборку города в зимний период уже потратили на 30% больше, чем в прошлом году. Берут средства из летнего содержания и ремонта дорог. Странно просчитывают потребности ЦУГД для зимнего сезона. Ведь мы же не Краснодарский край. Снегопады и гололеды случаются каждый год. И ведь финансирование центра управления городскими дорогами растет с каждым годом. На этот год - 514 млн рублей. И все равно не хватает", рассказал Дмитрий Наумов.Фото pxfuel.com