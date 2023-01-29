Муромский ЗАГС принял уже 16 заявлений на регистрацию брака в День семь, любви и верности. Как...

Муромский ЗАГС принял уже 16 заявлений на регистрацию брака в День семь, любви и верности.Как известно, 8 июля отмечают праздник День семьи, любви и верности. В этот день подано уже 16 заявлений в ЗАГС города Мурома. Каждый год, именно на родине покровителей супружества Петра и Февронии, хотят зарегистрировать свои отношения молодожены из разных городов России.8 июля сотрудники муромского ЗАГСа расписывают порядка 30 пар, сообщают в учреждении.Фото pxfuel.com