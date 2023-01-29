По народному календарю 30 января верующие чтят память святого Антония Великого. Еще это праздник...

По народному календарю 30 января верующие чтят память святого Антония Великого. Еще это праздник назывался Антон Перезимник. Раньше считали, что этот день переломный для зимы. Люди верили, что весна не за горами и в скором времени на смену зимы придет теплая погода.Что можно делать в день Антона Перезимника?1. В этот день нужно защититься от злой нечисти и порчи, используя обереги, амулеты.2. Нужно быть аккуратными в многолюдных местах, риск попасть в руки воров и аферистов3. В день Антона Перезимника можно печь булки, пироги, но именно круглой формы. Наши предки считали, кто попробует такое изделие, будет здоровым целый год.Что нельзя делать в день Антона Перезимника?1. Не рекомендуется разрезать хлеб напополам, весна может задержаться.2. Нельзя вышивать и вязать, могут заболеть дети тяжелой болезнью.3. Ни в коем случае нельзя ругаться и ссориться с родственниками и близкими людьми.Приметы, связанные с погодой на 30 январяЕсли пойдет снег будет поздняя веснаЯсный день - к морозуНа улице тепло - к хорошему улову рыбыПтицы раскричались - наступят сильные морозыФото pxfuel.com