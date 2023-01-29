О самом известном богатыре древней Руси – Илье Муромце будет снят мини-сериал. Выпускники и...

О самом известном богатыре древней Руси – Илье Муромце будет снят мини-сериал.Выпускники и студенты Свердловской киностудии планируют показать главного былинного богатыря с неожиданной стороны. Пробная сцена проекта уже есть на официальной странице сериала "Вконтакте".- Мы хотим создать новую картину в жанре магический реализм, о самом известном богатыре древней Руси – Илье Муромце. Сериал с неоднозначными героями и мрачным повествованием, который будет вызывать чувства и эмоции к происходящему на экране, - пишут создатели в соцсетях.Сейчас проект на стадии подготовки, идет работа над материалом и пишется сценарий. Творческая группа сняла рекламу для привлечения внимания. Чтобы передать зрителям красоту природы, съемки планируются на Урале.Фото: кадр из видео сериала "Муромец", официальная группа "Вконтакте" Сериал "Муромец"