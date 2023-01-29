В день Петра-полукорма особое внимание уделяют домашним животным.

В день Петра-полукорма особое внимание уделяют домашним животным.ИСТОРИЯАпостол Петр был одним из 12 приближенных Иисуса Христа. Согласно преданию, он был заключен в тюрьму и скован цепями, однако посреди ночи Ангель Господень явился к нему, снял оковы и незаметно вывел пленника из темницы. Цепи те были бережно сохранены, а затем, будучи подаренными супругеимператора Феодосия Младшего, изменили место своего хранения. Одна из цепей отправилась в Царьград (Нынешний Стамбул – Прим. ред.), а вторая – в Рим.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫСнег идет – весна будет зеленая, а рыбалка – успешная.Метель – к дождливому лету.Сильный мороз в этот православный праздник – к жаре.Яркие звезды в ночь на 29 января сулят счастливый и очень урожайный год.Красное солнце на закате – к морозным и ясным дням.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 29 ЯНВАРЯ 2023 ГОДАКатегорически нельзя в день Петра-Полукорма обижать домашних животных.В этот церковный праздник нельзяотказываться от хлеба и выбрасывать егоРаботать с колюще-режущими предметами – принесете в дом несчастье.Запрещено стирать одежду, выносить мусор – лишитесь счастья и удачи.ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ ПЕТРА-ПОЛУКОРМАПроверьте запасы продовольствия и круп – пополнение принесет удачу.Сегодня любое дело "спорится". Есть возможность не только сделать то, что давно не удавалось, но и преуспеть в будущем: результаты сегодняшних трудов скажутся на успехе всего 2023 года.Сны в сегодняшний церковный праздник снятся вещие.Для этого пред сном нужно задать вопрос на волнующую тему – ответ вам будет послан во сне. Если же сновидение будет очень приятным – обязательно поделитесь им с близким, чтобы оно сбылось!