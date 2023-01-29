Прокуратура Владимирской области выделила главные проблемы криминогенной обстановки в регионе. За...

Прокуратура Владимирской области выделила главные проблемы криминогенной обстановки в регионе.За год пресекли 245 нарушений антикоррупционного законодательства, 8 уголовных дел по коррупционным преступлениям."В структуре коррупционных преступлений немало мелких взяток, полученных работниками медицинских учреждений за фиктивную вакцинацию от коронавирусной инфекции в начале 2022 года. Увеличилось число коррупционных хищений, в том числе в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях", - отмечает прокурор города Владимира Алексей Грошенков.Во Владимире увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств. Большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Но привлеченных к административной ответственности за распитие спиртных напитков, сократилось.Почти вдвое увеличилось число тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. Участились случаи совершения преступлений подростками в состоянии алкогольного опьянения, а также рецидивы.Также на треть увеличилось число зарегистрированных случаев дистанционного мошенничества, но раскрываемость таких преступлений очень низкая.По словам главного городского прокурора, среди причин - недостаток проведения профилактической работы с гражданами, а также объективные сложности при расследовании.Фото pxfuel.com