Прокуратура Владимирской области выделила главные проблемы криминогенной обстановки в регионе.
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Прокуратура Владимирской области выделила главные проблемы криминогенной обстановки в регионе.
За год пресекли 245 нарушений антикоррупционного законодательства, 8 уголовных дел по коррупционным преступлениям.
"В структуре коррупционных преступлений немало мелких взяток, полученных работниками медицинских учреждений за фиктивную вакцинацию от коронавирусной инфекции в начале 2022 года. Увеличилось число коррупционных хищений, в том числе в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях", - отмечает прокурор города Владимира Алексей Грошенков.
Во Владимире увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств. Большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Но привлеченных к административной ответственности за распитие спиртных напитков, сократилось.
Почти вдвое увеличилось число тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. Участились случаи совершения преступлений подростками в состоянии алкогольного опьянения, а также рецидивы.
Также на треть увеличилось число зарегистрированных случаев дистанционного мошенничества, но раскрываемость таких преступлений очень низкая.
По словам главного городского прокурора, среди причин - недостаток проведения профилактической работы с гражданами, а также объективные сложности при расследовании.
Фото pxfuel.com