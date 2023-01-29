Частично информация подтвердилась: перекосы в части обеспечения питанием, оформления документов, логистики имели место.

Родственники владимирских мобилизованных Владимиру Путину на ситуацию в войсках. Семьи военнослужащих из Липецкой, Владимирской, Курской и Орловской областей записали в адрес Президента РФ видеообращение. Они сообщили о проблемах с командованием и просят разобраться в ситуации, сложившейся на передовой в зоне СВО.К слову, на историю оперативно отреагировал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он поручил проверить факты, изложенные в обращении, связался с представителем военной прокуратуры и командованием армии.«Частично информация подтвердилась. Перекосы в части обеспечения питанием, оформления документов и логистики имели место. Назначена и ведётся проверка. На текущий момент питание налаживается, другие вопросы также находят решение. Глава региона держит ситуацию на контроле, пока не будет ясна ситуация в отношении каждого бойца из Владимирской области», - рассказал владимирский военкор с места событий.Его информацию подтвердили в пресс-службе губернатора. Спецпредставитель Александра Авдеева обсуждает сложившуюся обстановку с армейским командованием. Создан координационный штаб, проинформировано ФСБ. В ближайшее время состоится встреча с бойцами. Около 30 солдат уже вернулись в строй.Военная прокуратура изучает факты неисполнения приказов, а также нарушения со стороны командования. На постоянной основе информируется Генпрокуратура. Личный состав, о котором говорилось в обращении, находится в 5 км от передовой.