О печальном состоянии Дроздова рассказал сосед.

О печальном состоянии Дроздова рассказал сосед.Художник Константин Мирошник в эфире шоу "Ты не поверишь" заявил, что вот уже почти неделю телеведущий находится в реанимации. Дело в том, что Николай Дроздов неудачно упал и не сразу обратился к врачам за помощью.Ученый возвращался домой с работы и поскользнулся при выходе из машины. Два дня он терпел боль, а затем вызвал скорую помощь. Врачи тут же увезли 85-летнего мужчину в реанимацию, так как выяснилось, что во время падения он сломал себе восемь ребер!"У него были очень сильные боли, кашель. Ему дышать было все тяжелее и тяжелее", – поделился Мирошник.Стоит отметить, что в возрасте Николая Дроздова подобные травмы уже довольно опасны. Например, врач-остеопат Александр Евдокимов заявил, что переломы у пожилых людей часто приводят к обездвиживанию, а это, в свою очередь, может пагубно сказаться на сердце."Человек вынужден находиться в горизонтальном положении. Сердце – это мышца, и другие мышцы могут не справиться с кровотоком, если человек активно не двигается, не ходит, не помогает крови перемещаться. Сердечко может не справиться", – заявил врач.Получается, что названа потенциальная причина смерти доставленного в реанимацию с переломами Николая Дроздова. Однако это всего лишь предположения, не имеющие подтверждений. Скорее всего, врачи помогут телеведущему и путешественнику восстановиться в ближайшее время, а значит, это не отразится на главной мышце его организма.