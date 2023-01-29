В 2023 году жители Владимирской области смогут обжаловать невыдачу разрешений и лицензий для...

В 2023 году жители Владимирской области смогут обжаловать невыдачу разрешений и лицензий для бизнеса через портал "Госуслуги"."В России в 2023 году планируют дать возможность бизнесу в досудебном порядке обжаловать нарушения при выдаче государством лицензий и разрешений", сообщает пресс-служба кабмина.Обжаловать невыдачу разрешений и лицензий бизнес сможет через портал госуслуг. Предполагается, что внедрение данного механизма позволит предпринимателям быстро разрешать спорные вопросы, а государство получит обратную связь напрямую от потребителей услуг.В текущем году на Госуслугах появятся новые процедуры получения разрешений. Правительство планирует произвести цифровизацию еще 181 востребованного вида разрешений.Фото pxfuel.com