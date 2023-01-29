Вечером 28 января в деревне Колокша на улице Вишневая Собинского загорелось производственное здание №1а. Об этом сообщили в пожарном ведомстве. Сообщение в службу спасения поступило в 17-38. На

Вечером 28 января в деревне Колокша на улице Вишневая Собинского загорелось производственное здание №1а. Об этом сообщили в пожарном ведомстве. Сообщение в службу спасения поступило в 17-38. На место оперативно выдвинулись 8 спецмашин и 26 огнеборцев. К моменту их прибытия внутри здания. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена ГЗДС для разведки и тушения пожара. В