Владимирские спортсмены показали лучшие результаты на Специальной олимпиаде России в...

Владимирские спортсмены показали лучшие результаты на Специальной олимпиаде России в Казани.Владимирские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья пополнили копилку команды медалями на Единых играх Специальной олимпиады России в Казани. В них участвовало более 2000 спортсменов, тренеров и сопровождающих из 59 регионов России и Беларуси. Впервые соревнования специальных атлетов по летним и зимним видам спорта проходили в рамках одного турнира, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской областиВ сборную команду нашей области вошли 82 спортсмена из 6 стационарных учреждений социального обслуживания (Арбузовского, Балакиревкого, Копнинского, Собинского и Тюрмеровского интернатов, а также Пансионата поселка Гусевский).Наши медалисты:– Светлана Пакулова (Арбузовский интернат) – «золото» в лыжных гонках;– Наталья Кашлинская и Александр Мустаев (Балакиревский интернат) – «золото» в настольном теннисе;– Ольга Киселёва, Алина Киселёва, Наталья Балакирева и Аркадий Шишков (интернат пос.Гусевский) – командное «золото» в спортивных танцах;– Владислав Любимов и Евгения Юдакова (Собинский интернат) – «серебро» в парных танцах;– Анатолий Малышев (Собинский интернат) – «серебро» в плавании;– Владимир Дерендяев (Балакиревский интернат) – «бронза» в настольном теннисе;– Наталья Бартковская (Арбузовский интернат) – «бронза» в лыжных гонках.Фото pxfuel.com