Во Владимире построят 2-этажный спортивный корпус стадиона «Юность». В скором времени будет готов...

Во Владимире построят 2-этажный спортивный корпус стадиона «Юность».В скором времени будет готов проект реконструкции стадиона «Юность» во Владимире. На это будет выделено 3,66 миллиона рублей.В прошлом году на реконструкцию стадиона «Юность» в городе Владимире было заложено 3,99 миллиона рублей, но из-за нарушения сроков контракта с компанией «М-Полюс», финансирование перенесли на 2023 год. И сумма на разработку проекта немного уменьшилась.Проект реконструкции «Юности» предполагает строительство 2-этажного спортивного корпуса площадью не менее 1 600 квадратных метров, установку трибун на 300-350 человек под навесом. Предусмотрена реконструкция существующего стадиона с размещением футбольного поля с подогревом, беговых дорожек, освещения, информационного табло, защитных сеток за воротами. Кроме того, на стадионе в восточном микрорайоне города Владимира должен появиться хоккейный корт с трибунами на 100 мест — летом эту площадку будут использовать под мини-футбол. Другая площадка с прорезиненным покрытием будет предусмотрена для воркаута.По словам главы города Андрея Шохина реконструкция стадиона «Юность» начнется не раньше 2023 года."Если попадем в областную программу, деньги выделят в 2023 году, если нет, то через год", - подчеркнул глава городаТакже, в 2023 году выделят 1,3 миллиона рублей на проект хоккейного корта на улице Белоконской. Там уже уложили новые тротуары, обустроили детскую и спортивную площадки. На строительство было потрачено 10 миллионов рублей.Фото pxfuel.com