С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179187 владимирцев.

Во Владимирской области 29 января выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 4 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, по 4 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном, по 3 - в Петушинском и Александровском, по 2 - в Кольчугинском, Камешковском и Киржачском, по 1 - в Судогодском, Собинском, Меленковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179187 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49740 заболевших во Владимире, 21171- в Ковровском районе и 19352 - в округе Муром.