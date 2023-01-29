Во Владимирской области, 30 января ожидается снег и низкое атмосферное давление. По прогнозам...

Во Владимирской области, 30 января ожидается снег и низкое атмосферное давление.По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки, во Владимирской области ожидается пасмурная погода и небольшой снег.Температура воздуха днем повысится до - 3 градусов, ночью опустится до - 6 градусов.Ветер изменится с южного на юго-западный - 5 м/с. Атмосферное давление будет низким и меняться в течение суток от 736 до 744 мм.рт.ст.30 января народный праздник Антон Перезимний. Этот день считался серединой зимы. На день Антона Перезимника часто были оттепели, но потом снова наступали морозы. Отсюда и примета: «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет»Фото pxfuel.com