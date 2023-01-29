Во Владимирской области, 30 января ожидается снег и низкое атмосферное давление.
По прогнозам...
Во Владимирской области, 30 января ожидается снег и низкое атмосферное давление.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки, во Владимирской области ожидается пасмурная погода и небольшой снег.
Температура воздуха днем повысится до - 3 градусов, ночью опустится до - 6 градусов.
Ветер изменится с южного на юго-западный - 5 м/с. Атмосферное давление будет низким и меняться в течение суток от 736 до 744 мм.рт.ст.
30 января народный праздник Антон Перезимний. Этот день считался серединой зимы. На день Антона Перезимника часто были оттепели, но потом снова наступали морозы. Отсюда и примета: «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет»
Фото pxfuel.com