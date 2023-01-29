Во Владимирской области форсируется строительство муниципальных объектов: школы, детского сада и...

Во Владимирской области форсируется строительство муниципальных объектов: школы, детского сада и ФОК в Доброграде.В Ковровском районе продолжается строительство школы, детского сада и ФОКа в Доброграде. Все объекты строятся за счет инфраструктурного бюджетного кредита."Осмотрели строящиеся объекты, обсудили с подрядчиками проблемные вопросы, которые возникают, наметили путирешения. Не всё идёт так, как хотелось бы, но подрядчики обещают наращивать темпы, тем более погодные условия сейчас позволяют. Также, проконтролировали строительство внутригородских дорог. ГУП ДРСУ уже приступили к работе", - сообщил глава Ковровского района Вячеслав СкороходовТакже, на днях губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил Доброград и посмотрел, как идет строительство новых объектов.На 80% готов корпус «Хоум Электро Системс». Это лидер в стране по производству теплового оборудования.Компания «ИНТЕКС» планирует наладить выпуск компрессионного трикотажа, бандажей и бинтов, в том числе для нужд военных.Новый тепличный комбинат «Доброград АГРО» займется выращиванием клубники, зелени и брокколини.Фото pxfuel.com