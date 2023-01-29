Во Владимирской области при пожаре в производственном здании, эвакуировали 6 человек. 28 января...

Во Владимирской области при пожаре в производственном здании, эвакуировали 6 человек.28 января 2023 года в Колокше, Собинского района произошел пожар в производственном здании.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление внутри здания. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию и оперативно ликвидировали горение на площади 29 кв. м. Сгорело имущество и кровля.Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 6 человек. К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники и 26 человек личного состава.МЧС России по Владимирской области устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области