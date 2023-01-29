Лучшие результаты продемонстрировали производители сыра. Объёмы их продукции выросли в два раза. Тринадцать крупных сыроделов региона произвели больше тысячи тонн сыра разных сортов.

Объёмы производства пищевой продукции во Владимирской области выросли на 29%. Данные за 11 месяцев прошлого года привёл министр сельского хозяйства региона Константин Демидов. Всего отгружено товаров на 217 миллиардов рублей.Лучшие результаты продемонстрировали производители сыра. Объёмы их продукции выросли в два раза. Тринадцать крупных сыроделов региона произвели больше тысячи тонн сыра разных сортов.Кроме того, на 48% выросли объёмы производства охлаждённого мяса, на 44% мясных полуфабрикатов, на 42% кондитерских изделий и на 37% консервов из овощей и фруктов.