Во Владимирской области с 1 февраля 2023 года изменятся правила начисления детских пособий. С 1...

Во Владимирской области с 1 февраля 2023 года изменятся правила начисления детских пособий.С 1 февраля Во Владимирской области будет выплачиваться единое пособие. Оно заменит ранее действовавшие выплаты на детей до 3 лет и от 3 до 7 лет. Также это коснется выплат на третьего и последующего ребенка.Если в вашей семье третий или последующий ребенок родился до 1 января 2023 года, то можно выбрать два варианта — ежемесячные выплаты по ранее установленным правилам или новое единое пособие.Все будет привязано к прожиточному минимуму в регионе. Размер пособия будет учитывать официальные доходы семьи и будет составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума на ребёнка. Более подробную информацию можно получить в местных органах соцзащиты, сообщают в администрации области.Учреждения социальной защиты населения назначают ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего ребёнка, рождённого не позднее 31 декабря 2022 года, до достижения им возраста трёх лет гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим во Владимирской области, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевые денежные доходы населения на дату обращения.При обращении в течение 6 месяцев со дня рождения ребёнка денежная выплата назначается с даты рождения до достижения трёх лет, после 6 месяцев – с месяца обращения до трёх лет.Размер ежемесячного пособия во Владимирской области в 2023 году составляет 13526 рублей.Фото pxfuel.com