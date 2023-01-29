Во Владимирской области самыми востребованными профессиями оказались швеи, слесари, врачи. Жителям...

Во Владимирской области самыми востребованными профессиями оказались швеи, слесари, врачи.Жителям 33-го региона представлены самые востребованные вакансии на портале "Работа России".На портале «Работа в России» представлены самые востребованные специальности в 33-м регионе. Количество вакансий на сегодняшний день, превышает численность безработных почти в четыре раза. Сейчас в базе актуальных вакансий числится 16 тысяч предложений от работодателей, сообщили в министерстве труда и занятостиПо итогам 2022 года обратилось в Центр занятости населения 24 тысячи жителей Владимира.Самые востребованные вакансии во Владимире:швеи — 2506 вакансийоператоры — 874 вакансиислесари — 732 вакансииврачи — 711 вакансийинженеры — 605 вакансиймедицинские сестры — 486 вакансийуборщики территорий — 454 вакансииводитель — 398 вакансийменеджер — 303 вакансииФото pxfuel.com