Во Владимирской области самыми востребованными профессиями оказались швеи, слесари, врачи.
Жителям...
Во Владимирской области самыми востребованными профессиями оказались швеи, слесари, врачи.
Жителям 33-го региона представлены самые востребованные вакансии на портале "Работа России".
На портале «Работа в России» представлены самые востребованные специальности в 33-м регионе. Количество вакансий на сегодняшний день, превышает численность безработных почти в четыре раза. Сейчас в базе актуальных вакансий числится 16 тысяч предложений от работодателей, сообщили в министерстве труда и занятости
По итогам 2022 года обратилось в Центр занятости населения 24 тысячи жителей Владимира.
Самые востребованные вакансии во Владимире:
швеи — 2506 вакансий
операторы — 874 вакансии
слесари — 732 вакансии
врачи — 711 вакансий
инженеры — 605 вакансий
медицинские сестры — 486 вакансий
уборщики территорий — 454 вакансии
водитель — 398 вакансий
менеджер — 303 вакансии
Фото pxfuel.com