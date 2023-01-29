На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 января 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 января 2023 года лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
4 — во Владимире
5 — в Муромском районе
4 — в Ковровском районе
3 — в Петушинском районе
2 — в Кольчугинском районе
3 — в Александровском районе
1 — в Собинском районе
4 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Судогодском районе
1 — в Радужном
2 — в Киржачском районе
2 — в Камешковском районе
1 — в Меленковском районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179187 случая заболевания.