На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 января 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 января 2023 года лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 — во Владимире5 — в Муромском районе4 — в Ковровском районе3 — в Петушинском районе2 — в Кольчугинском районе3 — в Александровском районе1 — в Собинском районе4 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Судогодском районе1 — в Радужном2 — в Киржачском районе2 — в Камешковском районе1 — в Меленковском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 179187 случая заболевания.