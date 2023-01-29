Во Владимирской области жителям села Старая Слобода приходится ходить по проезжей части дороги....

Во Владимирской области жителям села Старая Слобода приходится ходить по проезжей части дороги. Жители села Старая Слобода обратились ко всем водителям автотранспорта, которые передвигаются по Балакиревской дороге."Чтобы дойти до остановки общественного транспорта, нам приходится идти по очень узкой проезжей части, в зимний период времени, особенно в темноте время суток, этот участок мы (в том числе пожилые люди, дети) пробегаем бегом, чтобы в это время не проезжали автомобили. Быстро это сделать получается не всём. Иногда приходится залезть на сугроб чтобы пропустить их. Дорожку для нас дорожные службы не делают. Мы уже много лет просим сделать с другой стороны села остановку для общественного транспорта, но нас не слышат", - рассказывают жители.Жители села Старая Слобода просят у администрации района сделать вторую остановку.Фото: официальная группа вконтакте Подслушано Александров