24 комплекса фиксации нарушений ПДД установлены на новых участках дорог во Владимирской...

24 комплекса фиксации нарушений ПДД установлены на новых участках дорог во Владимирской областиКак сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, в период с 29.01.2024 по 03.02.2024 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 309 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 331 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 16 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 18 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 3 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;- а/д М-7 «Волга» 113 км;- а/д М-7 «Волга» 118 км;- а/д М-7 «Волга» 128 км;- а/д М-7 «Волга» 245 км;- а/д М-7 «Волга» 273 км;- а/д М-7 «Волга» 283 км;- а/д М-7 «Волга» 294 км;- а/д Колокша – Кольчугино – Александров – В. Дворики 118 км; - а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 12 км;- а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 34 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 118 км;Фото: freepik.com