Во Владимирскую область планируется привезти 48 новых автобусов и 14 троллейбусов в 2024 году.

Как сообща пресс-служба правительства региона, В 2024 году во Владимирской области будут доставлены 48 новых автобусов и 14 троллейбусов. Это позволит обновить пассажирский автопарк на 207 единиц.Новые транспортные средства будут распределены между 12 муниципальными образованиями. Особое внимание уделено городу Ковров, где будет направлено 16 автобусов и 14 троллейбусов для улучшения общественного транспорта, развития социальных маршрутов и уменьшения времени ожидания на остановках.